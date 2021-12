Contatto con un positivo, cosa fare? Quarantena, isolamento, tamponi, conviventi, le Faq (Di lunedì 27 dicembre 2021) In questi giorni l'impennata dei contagi da Covid 19 impone un aumento della prudenza e delle misure di prevenzione. Ma che cosa bisogna fare se si entra in Contatto con un positivo? Ecco una... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 dicembre 2021) In questi giorni l'impennata dei contagi da Covid 19 impone un aumento della prudenza e delle misure di prevenzione. Ma chebisognase si entra incon un? Ecco una...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Corriere : Ho avuto un contatto con un positivo, cosa devo fare? - Agenzia_Ansa : Contatto con un positivo al Covid? Ecco le 5 cose da fare subito. Dal capire se si è trattato di un contatto strett… - Lominopower : @Fra_s_Life Davvero… a me tocca iniziare la mattinata con un tampone perché sono stato a contatto con ben 2 positivi nello stesso ambiente…… - MaryDeBe72 : RT @gloquenzi: Tutta questa storia dei vaccinari positivi è molto ben cavalcata dai no vax e molto mal contrastata dalle autorità scientifi… -