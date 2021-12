Capodanno a Teatro | la “Divine Comedie” secondo i Trigeminus

Leggi su udine20

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Undici anni di fila. Correva il lontano 2010 quando, per la prima volta, Anà-Thema“sdoganava” in Friuli l’idea che il Capodanno si potesse passare anche davanti a un palcoscenico. Da quella volta, con la sola eccezione dello scorso anno causa pandemia, la compagnia di casa a Osoppo propone per l’ultimo giorno dell’anno uno spettacolo coinvolgente e per tutta la famiglia. Un modo per salutare in modo originale e in allegria l’anno appena trascorso e dare il benvenuto a quello in arrivo.E sarà così anche per questo 2021 quando, il 31 dicembre alle 21.45 sul palco deldella Corte di Osoppo, salirà una delle coppie più conosciute e applaudite, l’inarrestabile e divertente duo dei fratelli Bergamasco, meglio conosciuti come. Per il tradizionale spettacolo di Capodanno, Bruno e Mara porteranno in scena ...