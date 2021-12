(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – “Vedo l’Intera tutti, poi il Milan se torna quello di prima. I posti in Champions se li giocano Napoli, Atalanta e Juventus”. Così l’ex ct della Nazionale Arrigo, in merito alla corsa scudetto e Champions League in Serie A. “Possibile sorpresa? La Fiorentina. Italiano ha dato certezze alla squadra. La Viola gioca bene, ha coraggio. Potrebbe inserirsi nella lotta Champions, anche se le altre sono superiori come valori tecnici”, aggiungealla ‘Gazzetta dello Sport’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Sacchi, 'Inter davanti a tutte, poi il Milan'... - sportface2016 : #Sacchi: 'Vincere a #Napoli è molto complicato, è una questione di mentalità' - sportli26181512 : Le carte scudetto di Sacchi: 'Inter favorita, ma con l'incognita Europa. Milan da rigenerare': Le carte scudetto di… - VitorDio : RT @Gazzetta_it: Serie A: #Sacchi, le carte scudetto: 'Inter favorita, ma con l'incognita Europa. Milan da rigenerare' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Serie A: #Sacchi, le carte scudetto: 'Inter favorita, ma con l'incognita Europa. Milan da rigenerare' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sacchi

Parte la caccia grossa: quella per lo scudetto e quella per un posto nella prossima Champions. Il riposo della Serie A non è un letargo: qualche giorno per rilassare i muscoli e tornare con più ...... con il lavoro e l'impegno negli allenamenti" Db Reggio Emilia 06/02/2016 - campionato diserie A / Sassuolo - Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: ArrigoArrigo...Roma, 27 dic. - "Vedo l'Inter davanti a tutti, poi il Milan se torna quello di prima. I posti in Champions se li giocano Napoli, Atalanta e Juventus". Così l'ex ...Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi sul club partenopeo: "Vincere a Napoli è molto complicato, è una questione di mentalità" ...