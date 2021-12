Benedetta Parodi e Fabio Caressa, disavventura in Lapponia a -15 gradi: “Moriremo di freddo aspettando le renne” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fabio Caressa avrebbe preferito di gran lunga andare ai Caraibi ma alla fine, si sa, per amore questo e altro. E così è finito nientemeno che al Polo Nord, su iniziativa della moglie Benedetta Parodi, che è riuscita a convincere marito e figli a partire per un Capodanno alternativo tra i ghiacci. Peccato, però, che la loro vacanza non sia iniziata affatto con il piede giusto: appena atterrati all’aeroporto di Rovaniemi, in Lapponia, hanno dovuto fare i conti con il primo inconveniente. “Incominciamo bene: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo qua”, ha raccontato Bendetta Parodi su Instagram, guardando sconsolata l’automobile. “Come fa a portarci tutti. Forse Moriremo di freddo davanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021)avrebbe preferito di gran lunga andare ai Caraibi ma alla fine, si sa, per amore questo e altro. E così è finito nientemeno che al Polo Nord, su iniziativa della moglie, che è riuscita a convincere marito e figli a partire per un Capodanno alternativo tra i ghiacci. Peccato, però, che la loro vacanza non sia iniziata affatto con il piede giusto: appena atterrati all’aeroporto di Rovaniemi, in, hanno dovuto fare i conti con il primo inconveniente. “Incominciamo bene: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo qua”, ha raccontato Bendettasu Instagram, guardando sconsolata l’automobile. “Come fa a portarci tutti. Forsedidavanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi 'Che coraggio baby!' Benedetta Parodi si sveste in un attimo - nel VIDEO momenti di pura follia in Lapponia 'Ma veramente?' l'eco dei fan si fa sempre più insistente ed incredulo a seguito dell'ultima apparizione di Benedetta Parodi. Nel video ha un coraggio da vendere. Sono a ttimi di pura ' follia ' secondo un parere alquanto unanime, e dalle sfumature perfettamente ironiche, quelli vissuti in queste ore in ...

Vacanze alla Fantozzi di Caressa in Lapponia scatenano il web - Curiosità Per una volta ha vestito i panni del ragionier Ugo Fantozzi . In pausa da telecronache e conduzioni sportive Fabio Caressa si era concesso una vacanza speciale con la moglie Benedetta Parodi e i tre figli, Matilde, Eleonora e Diego, in Lapponia , la regione nel nord della Finlandia dove hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax. O meglio: dove la moglie ha deciso ...

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, disavventura in Lapponia a -15 gradi: “Moriremo di freddo aspettando… Il Fatto Quotidiano Benedetta Parodi nel paese di Babbo Natale, gli scatti della vacanza in Lapponia con... inconvenienti Vacanze di Natale in Lapponia per Benedetta Parodi e la sua famiglia. Tanto freddo e alcun inconvenienti per la conduttrice televisiva atterrata con il marito Fabio Caressa e i tre figli Matilde, Eleo ...

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, inconveniente in Lapponia: «Questa non ci voleva» Vacanze sotto zero per Bendetta Parodi e Fabio Caressa. Quest'anno la conduttrice televisiva è riuscita a convincere tutta la sua famiglia a trascorrere le Festività natalizie ...

