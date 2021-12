Altra vittima a Bracigliano: la quindicesima da inizio pandemia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBracigliano (Sa) – “Cari concittadini, per Bracigliano è un’Altra triste giornata legata all’emergenza sanitaria. Dopo il decesso di 14 persone residenti sul nostro territorio a causa del covid, devo purtroppo comunicarvi il decesso di un altro nostro concittadino di 54 anni. L’anno 2021 è stato funesto per Bracigliano, che ha visto venir meno 15 figli di questa nostra terra. Quest’ultima vittima, come le altre che lo hanno preceduto, ha lottato fino all’ultimo contro il covid, senza uscirne vincitore. Rivolgo alla sua famiglia, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze cristiane. Per quanto riguarda i contagi, la competente ASL, in questo caso, ha rilevato la positività di altri 23 nostri concittadini. Rispetto al precedente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Cari concittadini, perè un’triste giornata legata all’emergenza sanitaria. Dopo il decesso di 14 persone residenti sul nostro territorio a causa del covid, devo purtroppo comunicarvi il decesso di un altro nostro concittadino di 54 anni. L’anno 2021 è stato funesto per, che ha visto venir meno 15 figli di questa nostra terra. Quest’ultima, come le altre che lo hanno preceduto, ha lottato fino all’ultimo contro il covid, senza uscirne vincitore. Rivolgo alla sua famiglia, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze cristiane. Per quanto riguarda i contagi, la competente ASL, in questo caso, ha rilevato la positività di altri 23 nostri concittadini. Rispetto al precedente ...

