Addio a Condurro | Re della pizza Da Michele

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Forcella non rinuncia a salutare l'ultimogenitofamiglia che ha fondato il locale in cui Julia Roberts ha degustato la tradizionale margherita

Muore uno dei simboli indiscussi di Napoli. Forcella, pur rispettando le norme anti Covid, nella Chiesa di Santa Maria Egiziaca, non rinuncia a dare l'ultimo saluto ad Antonio, titolare della storica pizzeria Da Michele. Il classe 1932, ultimogenito della storica dinastia, aveva preso in gestione il locale di via Cesare Sersale, insieme al fratello Salvatore, ...L'omaggio del presidente della Camera: "Maestro pizzaiolo" "Napoli dicead Antonio, maestro pizzaiolo, testimone di un'antica tradizione d'eccellenza. Ai suoi cari la mia più sincera ...Addio ad Antonio Condurro, decano dei piazzaioli napoletani. Fra qualche mese avrebbe compiuto 90 anni. Era l'ultimo dei 13 figli di Michele, fondatore dell'omonima pizzeria di Forcella, ...Forcella non rinuncia a salutare l'ultimogenito della famiglia che ha fondato il locale in cui Julia Roberts ha degustato la tradizionale margherita ...