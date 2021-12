Viale Guidoni allagato | carreggiata ridotta a una corsia

Advertising

massimoflorence : @kappaTI Viale guidoni o sbaglio ? - kappaTI : viale guidoni tutto allagato in ingresso città #26dicembre #santostefano #Firenze -

Una maxi pozza inall'altezza della rotonda in direzione aeroporto. Talmente ampia che è stato necessario l'intervento della polizia municipale per regolare la viabilità nella zona, punto di snodo ...Intanto domenica a Firenze per allagamenti chiuso ilXI Agosto -all'altezza di via Santoni per il traffico proveniente da Sesto Fiorentino. A Prato chiuse le piste ciclabili ...Firenze, 26 dicembre 2021 - Consorzio di bonifica attivato in provincia di Lucca per monitorare il lago di Massaciuccoli in Versilia e vari canali nella piana di Lucca a causa dell'abbondante pioggia ...Firenze, 26 dicembre 2021 - Una maxi pozza in viale Guidoni all'altezza della rotonda in direzione aeroporto. Talmente ampia che è stato necessario l'intervento della polizia municipale per regolare l ...