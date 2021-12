Uomini e Donne, Roberta Giusti prima della scelta: "Il regalo più bello è quello di..." (Di domenica 26 dicembre 2021) La tronista di Uomini e Donne rivela alcune curiosità e le tradizioni natalizie a cui è fortemente legata. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 dicembre 2021) La tronista dirivela alcune curiosità e le tradizioni natalizie a cui è fortemente legata.

Advertising

lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - poliziadistato : Tanti auguri di #BuonNatale a tutti voi e a tutte le donne e agli uomini della #PoliziadiStato che anche oggi saran… - federicazanella : RT @matteosalvinimi: In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia Pe… - molgora85 : @nuovame44 Peccato che tanti di noi uomini ci fermiamo sull'aspetto fisico ??e specialmente credono che voi donne c'… -