Traffico Roma del 26-12-2021 ore 08 | 30

(Di domenica 26 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione scorrevole ilsulle autostrade del territorio ricordiamo che dalle 9 alle 22 ai mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza non potranno circolare fanno eccezione quelli autorizzati dalla legge senza difficoltà anche la circolazione sul raccordo e sulla tangenziale divieto di transito in Piazza di Porta Portese è in piazzale Portuense in corrispondenza degli archi per accertamenti tecnici sulle mura servizio limitato per le linee tram 3 e 19 in direzione Valle Giulia Risorgimento per un guasto a una vettura i tram sono sostituiti da bus tra Piazza Galeno Risorgimento Per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi il servizio segue il normale orario dei giorni festivi sulla-lido il servizio sarà attivo sull’intera linea i dettagli di queste di altre notizie ...