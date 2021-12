Torino, no Green Pass. In piazza senza mascherina: dieci identificati (Di domenica 26 dicembre 2021) Una decina di persone che ieri hanno partecipato al presidio No Green Pass in piazza Castello sono state identificate dalla Digos torinese perché erano senza mascherina e nei prossimi giorni verranno ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Una decina di persone che ieri hanno partecipato al presidio NoinCastello sono state identificate dalla Digos torinese perché eranoe nei prossimi giorni verranno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - Corriere : Pienone a Sestriere ma nessuno controlla il green pass: code e sciatori senza mascherina - DemosLandia : RT @Anna2Ary: Finalmente si comincia a capire qual è l'unica strada percorribile: la disobbedienza civile. - StefaniaVaselli : RT @Santy86089940: Torino, no green pass in piazza con musiche e panettoni: «Inutili i cortei in periferia, meglio azioni mirate» https://t… - Nadiapiani : RT @Anna2Ary: Finalmente si comincia a capire qual è l'unica strada percorribile: la disobbedienza civile. -