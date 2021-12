Spiderman: No Way Home, un miliardo solo nel 2021: incassi da record (Di lunedì 27 dicembre 2021) Spider-Man: No Way Home sta strappando tutti i record di incassi e potrebbe raggiungere un miliardo prima della fine del 2021: i dettagli. La copertina del film campione di incassi (Via Screenshot)Il film rivelazione del 2021 è senza ombra di dubbio Spider-Man: No Way Home, che sta macinando milioni su milioni. Infatti proprio al botteghino la pellicola Marvel potrebbe raggiungere un nuovo record. La pellicola è destinata a guadagnare oltre un miliardo prima della fine dell’anno. Un dato strabiliane se si pensa che il film è uscito appena dieci giorni fa, il 15 dicembre. Il nuovo prodotto della Marvel ha convinto anche grazie alle interpretazioni di Tom Holland e Zendaya. A dare la clamorosa notizia ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 dicembre 2021) Spider-Man: No Waysta strappando tutti idie potrebbe raggiungere unprima della fine del: i dettagli. La copertina del film campione di(Via Screenshot)Il film rivelazione delè senza ombra di dubbio Spider-Man: No Way, che sta macinando milioni su milioni. Infatti proprio al botteghino la pellicola Marvel potrebbe raggiungere un nuovo. La pellicola è destinata a guadagnare oltre unprima della fine dell’anno. Un dato strabiliane se si pensa che il film è uscito appena dieci giorni fa, il 15 dicembre. Il nuovo prodotto della Marvel ha convinto anche grazie alle interpretazioni di Tom Holland e Zendaya. A dare la clamorosa notizia ...

