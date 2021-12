Siracusa | immigrato tunisino ferisce il titolare di un pub e si scaglia contro i poliziotti

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 dicembre 2021) Un ragazzoè stato arrestato dopo aver aggredito con calci a pugni iintervenuti per una rissa in provincia di. Gli agenti del commissariato di Pachino, arrivati nei pressi di un locale in via Roma per un acceso litigio, hanno ascoltato ildel pub che ha riferito di essere stato aggredito e ferito da un cittadino extracomunitario. L’intervento ha consentito agli agenti di individuare in breve tempo l’aggressore e di identificarlo., il giovaneha aggredito iIl fermato, un giovanedi 29 anni, presentava una ferita al lobo dell’orecchio e gli agenti hanno fatto intervenire personale del 118. Durante le fasi dell’identificazione, il giovane si èto ...