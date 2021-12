Nuova concorrente al GF Vip, entra proprio lei: scoppia il putiferio! (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono previsti nuovi ingressi nella casa del GF Vip 6. Tra i nuovi volti proprio lei. Terremoto nella casa più spiata d’Italia. Lunedì 27 dicembre, dopo la sosta di Natale, il GF Vip 6 tornerà più agguerrito che mai con tantissimi argomenti di cui parlare che non fanno che aumentare a dismisura con il passare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono previsti nuovi ingressi nella casa del GF Vip 6. Tra i nuovi voltilei. Terremoto nella casa più spiata d’Italia. Lunedì 27 dicembre, dopo la sosta di Natale, il GF Vip 6 tornerà più agguerrito che mai con tantissimi argomenti di cui parlare che non fanno che aumentare a dismisura con il passare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GrandeFratello : Nella Casa c’è sempre tempo per accogliere nuovi Vip! ?? Nathalie Caldonazzo è una nuova concorrente di #GFVIP e qu… - GrandeFratello : È tempo di new entry! ?? Eva Grimaldi è pronta a varcare la soglia della casa più spiata d'Italia e a diventare una… - ParliamoDiNews : Eva Grimaldi: scopriamo tutto sulla nuova concorrente del Gf Vip #grimaldi #scopriamo #nuova #concorrente - redazionerumors : Eva Grimaldi: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip #evagrimaldi #GFvip - CosmoAk : RT @finedeigiochi32: Ho saputo che presto faranno concorrente unico Gianmaria e la sua nuova tazza per latte e biscotti ???? #GFVip -