“Non ve ne siete accorti?”. GF Vip, bomba da fuori contro Manila Nazzaro: “Qualcuno doveva dirlo” (Di domenica 26 dicembre 2021) “È stato un sogno che è diventato realtà. Sicuramente mi avrebbe fatto piacere farmi conoscere di più ma poi una volta uscita e vedendo l’affetto che il pubblico ha per me ho capito che il programma non è solo la puntata e che la gente da casa mi ha imparato ad amare e apprezzare come persone. Non mi pento di nulla. Ho fatto tutto ciò che mi sentivo di fare o dire”. Così, con queste parole, l’ex gieffina si è lasciata andare ad una lunga confessione a poche settimane dalla sua uscita dal Gf Vip. Confessione che poi è proseguita sparando a zero su Manila Nazzaro: “Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) “È stato un sogno che è diventato realtà. Sicuramente mi avrebbe fatto piacere farmi conoscere di più ma poi una volta uscita e vedendo l’affetto che il pubblico ha per me ho capito che il programma non è solo la puntata e che la gente da casa mi ha imparato ad amare e apprezzare come persone. Non mi pento di nulla. Ho fatto tutto ciò che mi sentivo di fare o dire”. Così, con queste parole, l’ex gieffina si è lasciata andare ad una lunga confessione a poche settimane dalla sua uscita dal Gf Vip. Confessione che poi è proseguita sparando a zero su: “Mi ha deluso tantissimo. Ho vistooffendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha ...

