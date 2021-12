Mogol: “Il mio centro ‘La Rinascita’ è un aiuto per vivere sani” (Di domenica 26 dicembre 2021) foto di Edmondo ZaniniROMA – Giulio Rapetti Mogol, l’autore di canzoni indimenticabili che hanno segnato la storia della musica italiana e la vita di generazioni di italiani, a 85 anni non smette di fare progetti. Il libro appena uscito ‘Oltre le parole’, con una sua lunga intervista e il commento ai testi di 60 grandi successi, viaggia nelle zone alte delle classifiche. Lo spettacolo ‘Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti’, che lo vede sul palco con il giovane cantante Gianmarco Carroccia, fa tappa il 15 gennaio all’Auditorium Parco della Musica dopo una serie di sold out. E poi c’è il progetto ‘La Rinascita’, che nascerà ad Avigliano Umbro (Terni) dove ha sede il Cet, centro Europeo di Toscolano, la struttura universitaria di eccellenza che finora ha insegnato a tremila giovani artisti a navigare nel ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 dicembre 2021) foto di Edmondo ZaniniROMA – Giulio Rapetti, l’autore di canzoni indimenticabili che hanno segnato la storia della musica italiana e la vita di generazioni di italiani, a 85 anni non smette di fare progetti. Il libro appena uscito ‘Oltre le parole’, con una sua lunga intervista e il commento ai testi di 60 grandi successi, viaggia nelle zone alte delle classifiche. Lo spettacolo ‘Emozioni. Viaggio tra le canzoni die Battisti’, che lo vede sul palco con il giovane cantante Gianmarco Carroccia, fa tappa il 15 gennaio all’Auditorium Parco della Musica dopo una serie di sold out. E poi c’è il progetto ‘La, che nascerà ad Avigliano Umbro (Terni) dove ha sede il Cet,Europeo di Toscolano, la struttura universitaria di eccellenza che finora ha insegnato a tremila giovani artisti a navigare nel ...

Advertising

Lopinionista : Mogol: 'Il mio centro 'La Rinascita' è un aiuto per vivere sani' - solospettacolo : Mogol, il mio centro La Rinascita' un aiuto per vivere sani - iconanews : Mogol, il mio centro La Rinascita' un aiuto per vivere sani - semplici8 : @klaatu29 @consolefirmin @NOprisonersEVER @Lukazzu @paolinab @saturninox @JessRab94943151 @caterita2008 @tamistars… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: L'incontro. Mogol, nel mio canto libero il senso della nostra vita -