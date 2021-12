Maurizio Bellittieri, morto di Covid a 60 anni: uno choc, l'ultimo gesto estremo in ospedale (Di domenica 26 dicembre 2021) È morto all'età di 60 anni Maurizio Bellittieri. Noto ristoratore di Marsala, l'uomo è deceduto a causa delle complicazioni conseguenti all'infezione da Covid 19. Titolare dello storico ex Lido Signorino, Bellittieri era un convinto No vax e da settimane era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Paolo Borsellino. Piangono la scomparsa del 60enne la moglie, la figlia e i quattro fratelli. "Fino all'ultimo - ha dichiarato uno dei fratelli, Massimo Bellitteri, anche lui operante nel settore della ristorazione - ho pregato per lui, ma non è servito". Maurizio aveva preso il virus circa un mese fa. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Addirittura - scrive Il Messaggero - i medici dell'ospedale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Èall'età di 60. Noto ristoratore di Marsala, l'uomo è deceduto a causa delle complicazioni conseguenti all'infezione da19. Titolare dello storico ex Lido Signorino,era un convinto No vax e da settimane era ricoverato in terapia intensiva all'Paolo Borsellino. Piangono la scomparsa del 60enne la moglie, la figlia e i quattro fratelli. "Fino all'- ha dichiarato uno dei fratelli, Massimo Bellitteri, anche lui operante nel settore della ristorazione - ho pregato per lui, ma non è servito".aveva preso il virus circa un mese fa. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Addirittura - scrive Il Messaggero - i medici dell'...

