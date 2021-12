**Mattarella: sintonia e familiarità con Papa Francesco, lotta al Covid e sfide in cambiamento epoca** (4) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - La stessa collaborazione necessaria per rispondere alla tremenda sfida lanciata dal terrorismo, che spinge il Presidente della Repubblica a sottolineare l'importanza del viaggio del Pontefice in Egitto e il colloquio con le autorità religiose islamiche dell'Università di El Azhar. "Parole, e gesti, che hanno rappresentato un passo decisivo verso una maggiore comprensione reciproca, verso la costituzione di un fronte comune nei confronti dell'estremismo e del fanatismo, di qualunque matrice esso sia". “Come credente –afferma ancora Mattarella durante il suo settennato- mi rendo conto, tra gli altri aspetti, di quanto il mondo attuale abbia bisogno, senza rendersene conto, di quella misericordia che Francesco proclama e invoca. Questo sentimento lo avvertirei, peraltro, anche se non fossi credente”. E il Papa, per il quale da "tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - La stessa collaborazione necessaria per rispondere alla tremenda sfida lanciata dal terrorismo, che spinge il Presidente della Repubblica a sottolineare l'importanza del viaggio del Pontefice in Egitto e il colloquio con le autorità religiose islamiche dell'Università di El Azhar. "Parole, e gesti, che hanno rappresentato un passo decisivo verso una maggiore comprensione reciproca, verso la costituzione di un fronte comune nei confronti dell'estremismo e del fanatismo, di qualunque matrice esso sia". “Come credente –afferma ancora Mattarella durante il suo settennato- mi rendo conto, tra gli altri aspetti, di quanto il mondo attuale abbia bisogno, senza rendersene conto, di quella misericordia cheproclama e invoca. Questo sentimento lo avvertirei, peraltro, anche se non fossi credente”. E il, per il quale da "tutti ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: sintonia e familiarità con Papa Francesco, lotta al Covid e sfide in cambiamento epoca** (4)... - TV7Benevento : **Mattarella: sintonia e familiarità con Papa Francesco, lotta al Covid e sfide in cambiamento epoca** (3)... - TV7Benevento : **Mattarella: sintonia e familiarità con Papa Francesco, lotta al Covid e sfide in cambiamento epoca**... - europolitiche : È cresciuta la sintonia tra #Italia e #Spagna sui fronti politici a Bruxelles come hanno confermato #Mattarella e… - gi_pavanello : RT @gi_pavanello: i servizi sanitari di prossimità: chiudendo gli ospedali [non solo #Zingaretti], annullando il #SSN, con i servizi sanita… -