**Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Evocando liberamente Paolo Barile, potremmo riassumere che il Presidente della Repubblica pro-tempore è portatore dell'indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione”, così che “nel succedersi dei decenni, l'edificio della Repubblica è stato irrobustito dall'azione dei Presidenti che si sono succeduti sino a ieri”. Sergio Mattarella durante il suo mandato ha colto l'occasione di varie ricorrenze per ricordare la figura dei suoi predecessori, attraverso interventi, che, come quello appena citato, dimostrano l'esistenza di un filo rosso che lega i vari settennati, rendendoli, pur con le loro peculiarità, parte di un unico percorso coerente con i dettami della Carta costituzionale, nel mutare del contesto storico e delle contingenze politiche, sociali ed economiche, interne ed internazionali. Tutte ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Evocando liberamente Paolo Barile, potremmo riassumere che il Presidente della Repubblica pro-tempore è portatore dell'indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione”, così che “nel succedersi dei decenni, l'edificio della Repubblica è stato irrobustito dall'azione dei Presidenti che si sono succeduti sino a ieri”. Sergio Mattarella durante il suoha colto l'occasione di varie ricorrenze per ricordare la figura dei suoi, attraverso interventi, che, come quello appena citato, dimostrano l'esistenza di un filo rosso che lega i vari settennati, rendendoli, pur con le loro peculiarità, parte di un unico percorso coerente con i dettami dellacostituzionale, nel mutare del contesto storico e delle contingenze politiche, sociali ed economiche, interne ed internazionali. Tutte ...

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella continuità Draghi, I possibili piani per un 'Governo bis' nel caso in cui dovesse salire al Colle ... Daniele Franco nuovo capo dell'esecutivo? Mentre l'incarico settennale di Sergio Mattarella volge ... la prima appunto è quella di varare il 'Governo Draghi bis', un esecutivo di continuità che ...

Nebbia sul Quirinale: trattative serrate, strane alleanze, Draghi al Colle solo se c'è accordo fra tutti i partiti Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2022. Il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe,... il centro destra suggerirà di dare continuità a questo governo. Meglio che Draghi continui il suo ...

