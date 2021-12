“È il suo corpo”. Speranze finite, Riccardo ritrovato in una canale: era scomparso da una settimana (Di domenica 26 dicembre 2021) Una settimana di ricerche, una settimana di Speranze, fino a quando il filo si è spezzato: ieri 25 dicembre alle 15 lungo un argine il corpo di Riccardo Bertasi è stato ritrovato. L’allarme è stato lanciato da un residente che passava vicino al fossato ed ha notato il corpo dell’uomo. Ha subito chiesto aiuto e sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del Suem, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Riccardo Bertasi era scomparso nella nulla dalla sua abitazione di Stienta la notte tra venerdì 17 dicembre e sabato 18. Immediatamente era stato dato l’allarme e partite le ricerche via social. “Riccardo Bertasi, 53 anni, di statura medio-bassa, è vestito con un paio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Unadi ricerche, unadi, fino a quando il filo si è spezzato: ieri 25 dicembre alle 15 lungo un argine ildiBertasi è stato. L’allarme è stato lanciato da un residente che passava vicino al fossato ed ha notato ildell’uomo. Ha subito chiesto aiuto e sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del Suem, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Bertasi eranella nulla dalla sua abitazione di Stienta la notte tra venerdì 17 dicembre e sabato 18. Immediatamente era stato dato l’allarme e partite le ricerche via social. “Bertasi, 53 anni, di statura medio-bassa, è vestito con un paio di ...

