Canzoni natalizie più ascoltate su Spotify, in testa c'è Mariah Carey

MILANO – Secondo i dati raccolti da Spotify, la stagione natalizia è ufficialmente iniziata domenica 28 novembre, il giorno in cui si è registrato il più alto numero di stream di Canzoni natalizie al di fuori del mese di dicembre. E così, anche quest'anno, la piattaforma rivela quali sono le Canzoni di Natale più ascoltate: la regina delle feste resta Mariah Carey con "All I Want for Christmas Is You", che solo quest'anno conta più di 8 milioni di stream a livello globale (e che ha da poco raggiunto quota un miliardo in totale!), seguita da "Last Christmas" dei Wham! e "It's Beginning to look a Lot like Christmas" di Michael Bublé.

