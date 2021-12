Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 dicembre 2021)DEL 25 DICEMBREORE 13.20 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAMOLTI GLI SPOSTAMENTI PER IL PRANZO DI NATALE IN QUESTE ORE DI PRIMO POMERIGGIO, CONSEGUENTI DUNQUE I DISAGISULLE STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO FILE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA DI VALLE POZZO E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA PORTUENSE E LA DIRAMAZIONE SUD E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA ...