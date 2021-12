“Sul trono” Uomini e Donne | clamoroso colpo di scena | il volto noto pronto a tornare dopo tante polemiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 dicembre 2021) La voce corre dentro lo studio di. Rimbalza con forza e nessuno per ora smentisce. A poche settimane dalla ripresa in studio ecco che tornano i rumor sul nuovo tronista. Non è una stagione facile questa per il talent di Maria De Filippi che ha assistito a numerosi colpi di. Gli ultimi dei quali legati alla tronista Andrea Nicole. Da quando è andata in onda la puntata della sua scelta insolita anon è stata molto attiva sui social, ma sembra intenzionata a rimediare. Nelle ore scorsa ha infatti raccontato che Ciprian sta superando tutte le aspettative che si era fatta. “Giornogiorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta”. Eppure la coppia non sembra passerà il Natale insieme. “Il Natale è in famiglia, sempre – ha detto Andrea ...