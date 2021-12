Stefano Tacconi e il rapporto di tensione in famiglia: “Mia suocera mi odia” | tutta la verità (Di sabato 25 dicembre 2021) Stefano Tacconi e il rapporto di tensione in famiglia: “Mia suocera mi odia” tutta la verità. Rivelazione inedita dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana E’ da sempre un personaggio un po’ atipico se consideriamo gli standard che il mondo del calcio esprime da sempre. Politicamente scorretto, mai banale, sincero e molto diretto, Stefano Tacconi ha spesso fatto parlare di sè e discutere per alcune uscite spericolate, sia in campo che fuori. Nato sessantaquattro anni fa a Perugia, fa il suo esordio in Serie A con la maglia dell’Avellino di cui è il numero uno titolare per tre stagioni cconsecutive. Nell’estate del 1983 la carriera dell’estremo difensore umbro spicca definitivamente il ... Leggi su topicnews (Di sabato 25 dicembre 2021)e ildiin: “Miamila. Rivelazione inedita dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana E’ da sempre un personaggio un po’ atipico se consideriamo gli standard che il mondo del calcio esprime da sempre. Politicamente scorretto, mai banale, sincero e molto diretto,ha spesso fatto parlare di sè e discutere per alcune uscite spericolate, sia in campo che fuori. Nato sessantaquattro anni fa a Perugia, fa il suo esordio in Serie A con la maglia dell’Avellino di cui è il numero uno titolare per tre stagioni cconsecutive. Nell’estate del 1983 la carriera dell’estremo difensore umbro spicca definitivamente il ...

Advertising

EttoreDettori : @DarkLadyMouse Ed anche conosco l'Umbria perché Stefano Tacconi era umbro! Ok...tutto qui, cià! - Palmeirasalway : @OldFootball11 Luciano Favero, Michael Laudrup, Sergio Brio, Stefano Tacconi, Michel Platini e Aldo Serena. Massim… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Stefano Tacconi a processo per insolvenza fraudolenta: “Prese un’auto a noleggio e non ha mai pagato” - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Stefano Tacconi a processo per insolvenza fraudolenta: “Prese un’auto a noleggio e non ha mai pagato” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Stefano Tacconi a processo per insolvenza fraudolenta: “Prese un’auto a noleggio e non ha mai pagato” -