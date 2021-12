Salto con gli sci, gare a porte chiuse anche in Austria. Tutta la Tournée dei 4 Trampolini senza pubblico (Di sabato 25 dicembre 2021) Per il secondo anno consecutivo, la Tournée dei Quattro Trampolini si svolgerà integralmente a porte chiuse. Dopo la Germania, infatti, è arrivato l’annuncio anche da parte dell’Austria sulla decisione di vietare l’ingresso al pubblico in occasione degli eventi valevoli per il Vierschanzentournee a causa della situazione sanitaria legata alla pandemia. “Ci scusiamo con gli atleti e tutti i fan del Salto per la decisione, ma vogliamo sostenere la lotta delle autorità contro il virus nel miglior modo possibile“, si legge nella nota del comitato organizzatore Austriaco, che in precedenza aveva previsto una capienza massima di 4 mila spettatori a Innsbruck e 3.500 a Bischofshofen. Un provvedimento che coinvolge anche tutti ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Per il secondo anno consecutivo, ladei Quattrosi svolgerà integralmente a. Dopo la Germania, infatti, è arrivato l’annuncioda parte dell’sulla decisione di vietare l’ingresso alin occasione degli eventi valevoli per il Vierschanzentournee a causa della situazione sanitaria legata alla pandemia. “Ci scusiamo con gli atleti e tutti i fan delper la decisione, ma vogliamo sostenere la lotta delle autorità contro il virus nel miglior modo possibile“, si legge nella nota del comitato organizzatoreco, che in precedenza aveva previsto una capienza massima di 4 mila spettatori a Innsbruck e 3.500 a Bischofshofen. Un provvedimento che coinvolgetutti ...

