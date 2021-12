Per Kate Middleton valgono le regole di Lady D. e dei Windsor: i doni devono provenire dai parenti più stretti, essere poco costosi e suscitare ilarità (Di sabato 25 dicembre 2021) Primo red carpet per George, Charlotte e Louis d'Inghilterra guarda le foto Cosa fare delle centinaia di doni che, nelle settimane precedenti le festività, arrivano nelle residenze reali, destinati ai piccoli Windsor? Decisa a non viziare troppo i figli, Lady Diana aveva trovato la soluzione: quando William e Harry erano ancora bambini, la principessa li esortava ad accettare solo doni proveniente da una cerchia ristretta di amici e parenti. Tutto il resto veniva mandato in beneficenza e a volte addirittura rispedito al mittente. ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 dicembre 2021) Primo red carpet per George, Charlotte e Louis d'Inghilterra guarda le foto Cosa fare delle centinaia diche, nelle settimane precedenti le festività, arrivano nelle residenze reali, destinati ai piccoli? Decisa a non viziare troppo i figli,Diana aveva trovato la soluzione: quando William e Harry erano ancora bambini, la principessa li esortava ad accettare soloproveniente da una cerchia ristretta di amici e. Tutto il resto veniva mandato in beneficenza e a volte addirittura rispedito al mittente. ...

