Natale 2021, gli auguri dei Duran Duran

LONDRA – "I Duran Duran vi augurano buone feste e vi ringraziano per il vostro costante affetto e sostegno in tutti questi anni. Che possiate passare dei momenti meravigliosi con la vostra famiglia e i vostri amici!". Così, sulla loro pagina Facebook, i Duran Duran hanno voluto fare ai propri followers gli auguri di buon Natale.

Ultime Notizie dalla rete : Natale 2021 Giannis firma il miracolo di Natale: così lui e i Bucks hanno ribaltato Boston I Milwaukee Bucks si regalano una rimonta natalizia indimenticabile. Superano Boston 117 - 113 recuperando da - 19, da - 13 nell'ultimo quarto. Andando avanti per la prima volta a 30 secondi dalla ...

Covid, le regole per chi arriva in Italia: tampone a campione e isolamento a spese proprie Decreto Natale 2021: calendario delle misure. Date e testo in Pdf "Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars - Cov - 2 - si legge nel testo - gli Uffici di sanità marittima, aerea e di ...

Natale 2021, le differenze con il Natale 2020 tra vaccini, contagi, spostamenti Corriere della Sera Covid, festività senza restrizioni nella Nuova Zelanda "Omicron free" Festeggiamenti di Natale con (quasi) nessuna restrizione in Nuova Zelanda, uno dei pochi Paesi al mondo in cui la variante Omicron del Covid ha allentato la presa. Nel Paese il 95% degli adulti ha ...

Ospedale: "Per aprire il reparto Covid chiude pneumologia" Smantellata l’Unità Operativa di Pneumologia con i suoi 20 posti letto, di cui 14 ordinari, 4 di terapia semintensiva e 2 a pressione negativa con contestuale trasferimento d’imperio dei 12 infermieri ...

