(Di sabato 25 dicembre 2021) El Pais riporta oggi una lunga intervista a, campione di basket delche a 36 anni ha deciso di mollare quel mondo dopo 13 stagioni per trasferirsi a Girona dove oggi fa il presidente e il giocatore della squadra di basket che milita nella seconda divisione spagnola. Ti penti di aver lasciato la NBA? «È stata una mia decisione al 100%. Il mio procuratore conosce la situazione e in questo momento, non importa quanto mi chiamino —perché praticamente tutti mi chiamano—, è indifferente per me. Non cambierebbe nulla»oggi ha altre ambizioni rispetto a quando è sbarcato in America, complice anche la situazione della pandemia e la bolla in cui è stato costretto a giocare nelle ultime stagioni che lo hanno tenuto lontano da casa e dai suoi affetti. Lascia, spiega, significa ...

Advertising

napolista : Marc Gasol: «L’NBA è il top, ma volevo stare con le persone che amo» L’ex campione di basket, ora presidente e gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Gasol

Un'icona a cui hanno voluto tributare il loro omaggio tra gli altri anche il suo amico- arrivato a Memphis per l'occasione dalla Spagna - con diversi video di saluto proiettati nell'arena ...A 36 anni di età, il centro spagnoloha deciso di lanciarsi in un'ultima avventura in campo prima di (probabilmente) appendere le scarpe al chiodo. L'ex centro titolare dei Los Angeles Lakers nella scorsa stagione ? nonché tre ...El Bàsquet Girona continua sent un dels equips que menys punts rep per partit i al mateix temps, domina els rebots sobretot des de l’arribada del pivot ...Marc Gasol (Barcelona, 1985) no és un esportista com els altres i, per això, no està construint un club com els altres. El president i jugador del Bàsquet Girona rep l'ARA a Fontajau per parlar de la ...