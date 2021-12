L' esercito attacca civili e Ong | 35 morti nel Myanmar | dispersi due operatori di Save the Children

Advertising

ZambucoGiusy : @esercito_della S attacca al cazzo - EthioCritics : @Bobe_bot 4 novembre, il TPLF attacca il comando del nord, impossessandosi dell'80% dei mezzi e armi dell'esercito.… - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Il #19dicembre 1946 dopo il bombardamento di Haiphong Ho Chi Minh attacca i francesi ad Hanoi ed entro il mese conquist… - mariobianchi18 : Il #19dicembre 1946 dopo il bombardamento di Haiphong Ho Chi Minh attacca i francesi ad Hanoi ed entro il mese conq… -

Ultime Notizie dalla rete : esercito attacca

Globalist.it

Un altro capitolo di violenza e di violazione dei diritti umani in un paese nel quale la democrazia è un sogno e si vive sotto un regime repressivo guidato da una giunta militare. Save the Children ha ...Chela gestione di Attilio Fontana e dell'assessora al Welfare Letizia Moratti : "Con le ... E racconta: "Io stesso, chetutti i giorni la professione come medico di medicina generale ...La Birmania è nel caos dal giorno del golpe militare di febbraio, con oltre 1.300 persone uccise da parte delle forze di sicurezza, secondo le "Forze di Difesa Popolare" (PDF), sorte in tutto il paese ...Un testimone e notizie locali riferiscono che le truppe governative avrebbero raccolto alcuni abitanti del villaggio di Mo So e avrebbero sparato ...