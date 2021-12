Esplosione nella notte di Natale, una persona è gravissima (Di sabato 25 dicembre 2021) Un'Esplosione si è verificata nella notte tra la Vigilia e Natale a Milano, in zona Maciachini. Lo scoppio, di origine doloso, è avvenuto all'interno di un palazzo dello società Generali Real Estate, ramo immobiliare della compagnia assicuratrice, in via Crespi al civico 19. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, ma la presunta autrice materiale dello scoppio è stata individuata: si tratterebbe di una donna che, nell'Esplosione, ha riportato gravissime ferite. Lo scoppio causato dai vapori della benzina: recuperate due taniche. L'Esplosione, come specificato dai vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano, si è verificata attorno alle 5 della mattina di Natale al primo piano interrato di uno stabile interamente occupato da uffici ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 dicembre 2021) Un'si è verificatatra la Vigilia ea Milano, in zona Maciachini. Lo scoppio, di origine doloso, è avvenuto all'interno di un palazzo dello società Generali Real Estate, ramo immobiliare della compagnia assicuratrice, in via Crespi al civico 19. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, ma la presunta autrice materiale dello scoppio è stata individuata: si tratterebbe di una donna che, nell', ha riportato gravissime ferite. Lo scoppio causato dai vapori della benzina: recuperate due taniche. L', come specificato dai vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano, si è verificata attorno alle 5 della mattina dial primo piano interrato di uno stabile interamente occupato da uffici ...

