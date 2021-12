DARPA | Creata CPU per computer “non hackerabile” che ha battuto 525 blackhat

Leggi su curiosauro

(Di sabato 25 dicembre 2021) Laha sfidato gli hacker più agguerriti del mondo a bucare il suo nuovo processore. In ben 525 pirati informatici hanno dunque provato ad hackerare la CPU sviluppata dai ricercatori dell’università del Michigan. Hanno fallito: Questo processore inattaccabile si chiama Morpheus. Che cos’è Morpheus, la CPU nonUn nuovo processore sviluppato dalla(Defense Advanced Research Projects Agency), l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di sviluppare nuove tecnologie per uso militare. Dopo anni di ricerche è arrivato. E si chiama Morpheus perché capace di riscrivere continuamente la propria architettura. Si tratta dunque di un processore “mutante”. Ed è questa caratteristica a rendere impossibile bucarlo per ogni hacker. Di solito gli hacker attaccano i side-channel e i circuiti di connessione per ...