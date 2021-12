Daniel Craig | 007 | I film su James Bond non dovrebbero finire direttamente in streaming!

(Di sabato 25 dicembre 2021)ha espresso il suo disappunto nei confronti dell'ipotetico futuro deicon. Nel corso di un'intervista con The Sun,ha espresso il suo disappunto nei confronti del futuro ipotetico che potrebbe investire isu. In seguito alla recente acquisizione del catalogo MGM da parte di Amazon Studios, sorge spontaneo pensare alla creazione di eventuali contenuti ad hoc super lo streaming. Secondo il parere di, un'ipotesi del genere sarebbe totalmente da evitare. Come riportato da Screen Rant, l'attore ha dichiarato: "Una delle grandi cose accadute ai ...

Advertising

GianlucaOdinson : James Bond, Daniel Craig contro lo streaming: 'La saga fa sopravvivere i cinema' - zazoomblog : Daniel Craig: I film non stanno bene sul telefono meglio al cinema - #Daniel #Craig: #stanno #telefono - RobRuggio : @defrogging Nei miei Miserabili, Jean Valjean è Riz Ahmed mentre Javert è Michael Fassbender. I Thenardier sono Paul Rudd e Daniel Craig - RichMariani : @rabiotmachia Federico Cherubini interpreta Daniel Craig che interpreta Federico Cherubini - marco_iso13 : @rabiotmachia Daniel Craig su Cherubini è clamoroso ahahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Craig

TGCOM

Archiviato No Time to Die , l'ultimo film della saga di James Bond con protagonista, è sempre tempo di pensare all'eredità del ruolo, visto che l'attore britannico, che esordì con Casino Royale nel lontano 2006, dirà addio al ruolo dopo 15 anni. Le voci di corridoio e ...'Una delle cose più grandi che è successa è che abbiamo portato James Bond al cinema'. Parola diche parlando con il ' Sun ' si schiera contro i film trasmessi in anteprima streaming, riferendosi all'ipotesi (poi scartata) di trasmettere così l'ultimo 007. E aggiunge: 'Le pellicole ...Daniel Craig ha espresso il suo disappunto nei confronti dell'ipotetico futuro dei film con James Bond. Nel corso di un'intervista con The Sun, Daniel Craig ha espresso il suo disappunto nei confronti ...Ecco perché, secondo uno studioso del franchise, le possibilità dell'attore Henry Cavill sarebbero praticamente inesistenti ...