Covid: in Cina 140 casi, picco da 4 mesi (Di sabato 25 dicembre 2021) La Cina ha segnalato oggi 140 nuovi casi di Covid - 19, la cifra più alta da 4 mesi. Di questi contagi, riferiscono le autorità di Pechino, 87 sono stati trasmessi localmente, in aumento rispetto ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Laha segnalato oggi 140 nuovidi- 19, la cifra più alta da 4. Di questi contagi, riferiscono le autorità di Pechino, 87 sono stati trasmessi localmente, in aumento rispetto ai ...

SkyTG24 : #Covid19, in Cina anche i vaccinati devono fare il tampone per andare a lavoro - amnestyitalia : Zhang Zhan ha rischiato tutto per rendere note informazioni sul Covid-19 quando il virus è apparso per la prima vol… - transnazionale : Covid: Cina punisce decine di dirigenti per focolaio Xi'an #spaziotransnazionale informa - BinaryOptionEU : RT '#Covid #Cina, a Xi'an 'punizioni' ai funzionari per ondata contagi. - Lazzzzara : RT @vanejuice: la Cina non registra una morte per covid da fine gennaio -