Coronavirus in Toscana: 3 morti per Natale 2021 (2 a Pistoia, 1 a Pisa). E i contagi crescono ancora: 3.438 (Di sabato 25 dicembre 2021) FIRENZE – Sono tre i morti di Coronavirus nel giorno di Natale, 25 dicembre 2021. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 75 anni. Risiedevano a Pistoia (2) e Pisa. Ma quello che continua a preoccupare è l’escalation dei contagi, che ha toccato il primato assoluto, nella nostra regione di L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) FIRENZE – Sono tre idinel giorno di, 25 dicembre. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 75 anni. Risiedevano a(2) e. Ma quello che continua a preoccupare è l’escalation dei, che ha toccato il primato assoluto, nella nostra regione di L'articolo proviene da Firenze Post.

