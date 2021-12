Concorso Infanzia e Primaria, al via le prove orali. Il programma (Di sabato 25 dicembre 2021) Si sono concluse regolarmente, nelle sette giornate previste, le prove scritte del Concorso ordinario per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria (posti comuni e di sostegno), che si sono svolte dal 13 al 21 dicembre. Lo comunica il ministero dell’Istruzione. Agli scritti hanno partecipato 52.351 candidate e candidati (pari al 48,9% delle presenze previste), con un’età media di 40 anni. All’orale è stato ammesso il 60,8% dei partecipanti allo scritto: si tratta di 31.849 persone, fra candidate e candidati, con un’età media di 37 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 dicembre 2021) Si sono concluse regolarmente, nelle sette giornate previste, lescritte delordinario per la scuola dell’e per la(posti comuni e di sostegno), che si sono svolte dal 13 al 21 dicembre. Lo comunica il ministero dell’Istruzione. Agli scritti hanno partecipato 52.351 candidate e candidati (pari al 48,9% delle presenze previste), con un’età media di 40 anni. All’orale è stato ammesso il 60,8% dei partecipanti allo scritto: si tratta di 31.849 persone, fra candidate e candidati, con un’età media di 37 anni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso Infanzia e Primaria, al via le prove orali. Il programma - TecnicaScuola : Prova orale concorso infanzia e primaria. Tutto quello che c’è da sapere sulla procedura -- - TecnicaScuola : Concorso scuola infanzia e primaria. Che cosa studiare per la prova orale -- - Riparte_Italia : Patrizio Bianchi (ministro Istruzione): «Concluse le prove scritte del concorso ordinario per Infanzia e Primaria» - ProDocente : Concorso infanzia e primaria, 37 anni età media dei candidati alla prova orale. Docenti più giovani in cattedra -