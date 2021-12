Vini e alcolici da servire (o regalare) a Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Immancabili sulle tavole degli italiani, Vini e alcolici hanno visto una crescita del 2.9% nel 2021. Si prevede che il settore possa tornare ai livelli pre Covid entro il 2023, mantenendo un trend in costante aumento fino al 2025, anche grazie allo slancio dell’e-commerce e alla crescente importanza del consumo domestico. Il vino è rimasta una delle bevande più amante, scelta come «go-to drink» da milioni di consumatori in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti, dove il volume delle vendite è cresciuto dell’1,7%. Ma la pandemia è stata anche fautrice di una diffusione del segmento «spirits» con uni 25,6%. A livello globale la tequila è cresciuta del +9,6% nel 2020, guidata soprattutto dagli Stati Uniti dove la tequila è la terza categoria di alcolici, dietro vodka e whisky. Il whisky ha registrato un calo in volume del -10,7% ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 dicembre 2021) Immancabili sulle tavole degli italiani,hanno visto una crescita del 2.9% nel 2021. Si prevede che il settore possa tornare ai livelli pre Covid entro il 2023, mantenendo un trend in costante aumento fino al 2025, anche grazie allo slancio dell’e-commerce e alla crescente importanza del consumo domestico. Il vino è rimasta una delle bevande più amante, scelta come «go-to drink» da milioni di consumatori in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti, dove il volume delle vendite è cresciuto dell’1,7%. Ma la pandemia è stata anche fautrice di una diffusione del segmento «spirits» con uni 25,6%. A livello globale la tequila è cresciuta del +9,6% nel 2020, guidata soprattutto dagli Stati Uniti dove la tequila è la terza categoria di, dietro vodka e whisky. Il whisky ha registrato un calo in volume del -10,7% ...

