Uomini e Donne | Andrea Nicole entusiasta di Ciprian

A distanza di qualche settimane dalla sua discussa scelta Andrea Nicole, tronista trans di Uomini e Donne, è tornata a parlare del suo percorso nel programma che l'ha resa famosa ma, soprattutto, ha svelato come prosegue la storia con il suo Ciprian. La scelta di Andrea Nicole è andata in onda pochi giorni fa ma, in realtà, la donna è uscita da Uomini e Donne con Ciprian da ormai tre settimane. Per i due non erano mancate le polemiche, perché la coppia si era presentata in studio a decisione presa, ammettendo di aver passato la notte insieme e di aver deciso di conoscersi lontano dai riflettori. Gli opinionisti, il pubblico e persino Maria De Filippi non avevano gradito quanto successo ma, a quanto pare, ...

