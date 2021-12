Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 11:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno la redazione nel questa vigilia di Natale al microfono Giuliano Ferrigno bonamente l’emergenza cosa avete in apertura di giornale Il consiglio dei ministri ha approvato ieri all’unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio misure per il contenimento dell’epidemia Per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali toppa discoteche ed eventi all’ aperto fino al 31 gennaio durata ridotta a sei mesi del gran parte l’obbligo in tutta Italia delle screen all’aperto l’uso del ffp2 ad eventi spettacoli sui mezzi di trasporto queste alcune delle misure approvate in consiglio dei ministri si è deciso invece di rinviare una successiva valutazione le decisioni sull’estensione della dei pattini alla pubblica amministrazione ed eventualmente anche ad altre categorie ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno la redazione nel questa vigilia di Natale al microfono Giuliano Ferrigno bonamente l’emergenza cosa avete in apertura di giornale Il consiglio dei ministri ha approvato ieri all’unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio misure per il contenimento dell’epidemia Per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali toppa discoteche ed eventi all’ aperto fino al 31 gennaio durata ridotta a sei mesi del gran parte l’obbligo in tutta Italia delle screen all’aperto l’uso del ffp2 ad eventi spettacoli sui mezzi di trasporto queste alcune delle misure approvate in consiglio dei ministri si è deciso invece di rinviare una successiva valutazione le decisioni sull’estensione della dei pattini alla pubblica amministrazione ed eventualmente anche ad altre categorie ...

