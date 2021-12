The Voice Senior fa volare la prima serata di Rai 1: record di ascolti per la Clerici (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo i record stagionali con E’ sempre mezzogiorno che vola nella sua fascia di messa in onda, arriva un altro grande risultato per Antonella Clerici. The Voice Senior si sposta eccezionalmente al giovedì sera, in una serata moscetta dal punto di vista della programmazione e lascia il segno. Quasi 4 milioni di spettatori per lo show di Rai 1 che registra il miglior dato della stagione, portando a casa una delle puntate più viste delle due edizioni. Ottimo risultato per l’intera squadra di Rai 1. La squadra di The Voice continua a funzionare e le storie raccontate nel programma di Rai 1 piacciono al pubblico che può anche scatenarsi nel canto, con i classici più amati. Male invece su Canale 5 Caduta libera: i quiz in prima serata funzionano poco e in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo istagionali con E’ sempre mezzogiorno che vola nella sua fascia di messa in onda, arriva un altro grande risultato per Antonella. Thesi sposta eccezionalmente al giovedì sera, in unamoscetta dal punto di vista della programmazione e lascia il segno. Quasi 4 milioni di spettatori per lo show di Rai 1 che registra il miglior dato della stagione, portando a casa una delle puntate più viste delle due edizioni. Ottimo risultato per l’intera squadra di Rai 1. La squadra di Thecontinua a funzionare e le storie raccontate nel programma di Rai 1 piacciono al pubblico che può anche scatenarsi nel canto, con i classici più amati. Male invece su Canale 5 Caduta libera: i quiz infunzionano poco e in ...

