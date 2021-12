Sanaa Seif, l’attivista per i diritti umani liberata dopo 18 mesi di carcere in Egitto (Di venerdì 24 dicembre 2021) dopo aver scontato una condanna a 18 mesi per “divulgazione di notizie false tramite i social media” e “offesa a un pubblico ufficiale”, nella giornata di ieri è stata finalmente scarcerata Sanaa Seif, l’attivista egiziana. Era stata arrestata il 23 giugno 2020 mentre si stava recando negli uffici della Procura del Cairo per denunciare un’aggressione subita il giorno prima fuori dalla prigione di Tora, davanti alla quale stava manifestando insieme alla sorella Mona e alla madre Laila per chiedere il rilascio dei prigionieri a causa della diffusione della pandemia da Covid-19. Tre giorni fa ha compiuto 29 anni. A celebrare la notizia positiva anche Amnesty International, che la descrive come “attiva nel movimento egiziano per i diritti umani sin da minorenne”, una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021)aver scontato una condanna a 18per “divulgazione di notizie false tramite i social media” e “offesa a un pubblico ufficiale”, nella giornata di ieri è stata finalmente scarcerataegiziana. Era stata arrestata il 23 giugno 2020 mentre si stava recando negli uffici della Procura del Cairo per denunciare un’aggressione subita il giorno prima fuori dalla prigione di Tora, davanti alla quale stava manifestando insieme alla sorella Mona e alla madre Laila per chiedere il rilascio dei prigionieri a causa della diffusione della pandemia da Covid-19. Tre giorni fa ha compiuto 29 anni. A celebrare la notizia positiva anche Amnesty International, che la descrive come “attiva nel movimento egiziano per isin da minorenne”, una ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Egitto Dopo 18 mesi di ingiustizia, l'attivista egiziana Sanaa Seif è stata scarcerata dopo aver sco… - neXtquotidiano : E l'abbraccio (virtuale) di Patrick #Zaki #SanaaSeif, l’attivista per i diritti umani liberata dopo 18 mesi di car… - lennoxlw : RT @francofontana43: Egitto. La giovane attivista per i diritti umani Sanaa Seif è finalmente libera dopo 18 mesi di carcere per diffusione… - Mafara72 : RT @RiccardoNoury: L'attivista egiziana Sanaa Seif rilasciata dopo una condanna di 18 mesi - guidoranger : RT @saveriolakadima: 2161 giorni per Giulio. Ieri l'attivista egiziana Sanaa Seif, sorella di @alaa, è tornata libera dopo 18 mesi di ingiu… -