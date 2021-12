Partite rinviate | calendari intasati | Asl e quarantene | così lo sport rischia di fermarsi a gennaio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Lodidi nuovo, travolto dai numeri dei contagi che salgono in maniera esponenziale. La situazione è tutt’altro che rosea e gli eventi delle ultime ore confermano i timori di tutti: aumentano i casi, aumentano i positivi e aumentano lea tutti i livelli. E i protocolli poco possono fare di fronte ad un’ordinanza dell’Asl locale che, giuridicamente, ha valore superiore. Per questo la situazionedi implodere tra qualche settimana, a tutti i livelli. LA SERIE B SI FERMA PER QUASI UN MESE – Probabilmente l’Assemblea della Lega di Serie B ha preso la decisione migliore: rinviare i turni del 26 e del 29 dicembre, riprendere il 13con alcuni recuperi e poi tutti in campo dal 15-16 sperando che le decine di contagi nelle ...

In Premier League la situazione sta sfuggendo di mano, con tantecausa Covid: Conte e Guardiola non le hanno mandate a direSolitamente guardiamo alla Premier con ammirazione, per i ritmi così intensi e lo spettacolo in campo che lo rende il ...... Millwall - Swansea, Peterborough - Reading e Preston - Sheffield United sono state. Il ... ha collezionato sei successi e un pareggio nelle ultime sette, occupa la terza posizione e ...Lo sport rischia di fermarsi di nuovo, travolto dai numeri dei contagi che salgono in maniera esponenziale. La situazione è tutt’altro che rosea e gli eventi delle ultime ore confermano i timori di tu ...In Premier League la situazione sta sfuggendo di mano, con tante partite rinviate causa Covid: Conte e Guardiola non le hanno mandate a dire ...