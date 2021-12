Panettone o pandoro? Meglio la torta dei re (Di venerdì 24 dicembre 2021) Più puntuale della ritrasmissione televisiva di Una poltrona per due – ormai si oserebbe dire pure invecchiato malissimo – più della diatriba insanabile tra vecchi zii “de sinistra” e cugini salviniani, c’è lei, l’unica, la regina delle polemiche della tavola delle festività. pandoro o Panettone? Eppure se si allargassero le proprie vedute un minimo rispetto alla visione per cui il mondo è solo quello compreso tra Verona e Milano, ci si accorgerebbe presto di quanto sia in fondo provinciale questa battaglia e di quanti altri modi succulenti esistano al mondo di festeggiare la nascita del Salvatore, o la venuta del barbuto ciccione reso icona globale dai tipi della Coca-Cola. Immaginate per un momento una ciambella, per simbolismo quindi una corona – da cui il nome bolo rei – una torta, in portoghese bolo, grande, appariscente, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Più puntuale della ritrasmissione televisiva di Una poltrona per due – ormai si oserebbe dire pure invecchiato malissimo – più della diatriba insanabile tra vecchi zii “de sinistra” e cugini salviniani, c’è lei, l’unica, la regina delle polemiche della tavola delle festività.? Eppure se si allargassero le proprie vedute un minimo rispetto alla visione per cui il mondo è solo quello compreso tra Verona e Milano, ci si accorgerebbe presto di quanto sia in fondo provinciale questa battaglia e di quanti altri modi succulenti esistano al mondo di festeggiare la nascita del Salvatore, o la venuta del barbuto ciccione reso icona globale dai tipi della Coca-Cola. Immaginate per un momento una ciambella, per simbolismo quindi una corona – da cui il nome bolo rei – una, in portoghese bolo, grande, appariscente, ...

