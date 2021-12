Nuovi concorrenti in arrivo a gennaio al GF Vip: i nomi e il sequel di Alex Belli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo GF sarà il più lungo tra le edizioni Vip, con più di sei mesi di durata, per questo Alfonso Signorini ci ha avvisati dicendo che fino alla fine entreranno Nuovi concorrenti. Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù infatti non saranno gli ultimi vipponi di questa edizione, perché a gennaio ne entreranno altri, almeno 3. Il primo è confermatissimo ed è Kabir Bedi, del suo ingresso sapevamo già tutto da diverse settimane. La seconda non è ancora certa ed è una donna legata già al GF Vip 6 e anche ad Alex Belli, sto parlando della Pantera del Sud America, lei stessa a Signorini aveva confessato di voler entrare in gioco: “Se vorrei entrare? Ma certo che sì ovviamente“. Sul terzo ingresso sappiamo poco, visto che gli autori starebbero decidendo tra alcuni ex concorrenti dei ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo GF sarà il più lungo tra le edizioni Vip, con più di sei mesi di durata, per questo Alfonso Signorini ci ha avvisati dicendo che fino alla fine entreranno. Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù infatti non saranno gli ultimi vipponi di questa edizione, perché ane entreranno altri, almeno 3. Il primo è confermatissimo ed è Kabir Bedi, del suo ingresso sapevamo già tutto da diverse settimane. La seconda non è ancora certa ed è una donna legata già al GF Vip 6 e anche ad, sto parlando della Pantera del Sud America, lei stessa a Signorini aveva confessato di voler entrare in gioco: “Se vorrei entrare? Ma certo che sì ovviamente“. Sul terzo ingresso sappiamo poco, visto che gli autori starebbero decidendo tra alcuni exdei ...

