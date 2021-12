Mascherine FFP2: dove sono obbligatorie e come funzionano (Di venerdì 24 dicembre 2021) A partire dal giorno di Natale, 25 dicembre, e fino alla fine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo, per entrare nei cinema, teatri, locali di intrattenimento, musei, stadi e sui mezzi di trasporto sarà obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP 2. Le chirurgiche, invece, rimangono obbligatorie in tutti i luoghi chiusi che non richiedono una protezione maggiore, come luoghi di lavoro, ristoranti, bar, negozi. Quella sui dispositivi di protezione individuale è soltanto una delle disposizioni comprese nel “dl festività” approvato ieri all’unanimità dal Consiglio dei Ministri. Nessuna distinzione tra vaccinati e non, tutti dovranno coprire naso e bocca, anche all’aperto. Oltre a proteggere gli altri, le Mascherine FFP2 fanno da filtro a beneficio anche di chi le indossa. Appartengono alla categoria delle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) A partire dal giorno di Natale, 25 dicembre, e fino alla fine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo, per entrare nei cinema, teatri, locali di intrattenimento, musei, stadi e sui mezzi di trasporto sarà obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP 2. Le chirurgiche, invece, rimangonoin tutti i luoghi chiusi che non richiedono una protezione maggiore,luoghi di lavoro, ristoranti, bar, negozi. Quella sui dispositivi di protezione individuale è soltanto una delle disposizioni comprese nel “dl festività” approvato ieri all’unanimità dal Consiglio dei Ministri. Nessuna distinzione tra vaccinati e non, tutti dovranno coprire naso e bocca, anche all’aperto. Oltre a proteggere gli altri, lefanno da filtro a beneficio anche di chi le indossa. Appartengono alla categoria delle ...

