Marche Nord, i medici fanno squadra. A gennaio la riorganizzazione partirà dal pronto soccorso (Di venerdì 24 dicembre 2021) PESARO - E' stato il primario Gabriele Frausini a guidare la conferenza stampa della vigilia di Natale organizzata nel reparto di Muraglia dell'ospedale Marche Nord. Primari in campo, - fra gli altri ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 dicembre 2021) PESARO - E' stato il primario Gabriele Frausini a guidare la conferenza stampa della vigilia di Natale organizzata nel reparto di Muraglia dell'ospedale. Primari in campo, - fra gli altri ...

viverepesaro : Marche Nord, i direttori ospedalieri: 'Una charging room per garantire assistenza ai pazienti'… - glucanto : @emanuele2punto0 Cos’è questo razzismo tra il dialetto Marche Nord e Marche Sud?! Non comprendo ?? - zazoomblog : Pronto soccorso sotto organico piano demergenza di Marche Nord: Tutti i medici vadano in aiuto - #Pronto #soccorso… - 4921Luigi : @MarinoMorgana I genitori tacciono com’è successo Zona Nord Marche con una dodicenne. Soltanto un giornale aveva a… - refaahiiw : @nikatossica io abito nel nord delle marche Tesor non ho molto a che fare con ancona -