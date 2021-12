(Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA - Meritato riposo per la, ecco la pausa di Natale dopo mesi di intenso lavoro con tanti impegni. I calciatori sfrutteranno questi giorni di vacanza per ricaricare le pile in famiglia. ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, fissata la ripresa degli allenamenti: Pausa natalizia a Formello, ma c’è già la data del ritorno nel centro… - LALAZIOMIA : Lazio, fissata la ripresa degli allenamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio fissata

ROMA - Meritato riposo per la, ecco la pausa di Natale dopo mesi di intenso lavoro con tanti impegni. I calciatori sfrutteranno questi giorni di vacanza per ricaricare le pile in famiglia. Maurizio Sarri, prima del rompete ...Questo indicatore è ancora sotto soglia criticaal 15%. 12 Regioni oltre le soglia critica ... Sono Calabria (16,6%), Emilia Romagna (12,4%), Friuli Venezia Giulia (14,9%),(10,3%), ...ROMA - Meritato riposo per la Lazio, ecco la pausa di Natale dopo mesi di intenso lavoro con tanti impegni. I calciatori sfrutteranno questi giorni di vacanza per ricaricare le pile in famiglia. Mauri ...Stanno per essere affidati a Palermo i lavori di messa in sicurezza del Canale Passo di Rigano, lì dove il corso d’acqua sotterraneo attraversa viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di P ...