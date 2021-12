Il nucleare nella tassonomia green? Cruciale per la Francia, a noi cambia poco (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dato per certo entro la fine di quest’anno - visto anche il forte impegno di Macron e il sostegno del Governo italiano e del ministro Cingolani - l’inserimento del nucleare nella tassonomia degli investimenti ecosostenibili , da parte della Commissione europea, invece non c’è stato. Per il Governo francese - e la società che gestisce le centrali nucleari francesi, l’EdF, fortemente indebitata - è arduo reperire le ingenti risorse finanziarie necessarie per rinnovare e mantenere operativi numerosi reattori nucleari ormai vecchi. Se potessero contare sull’inserimento del nucleare nella tassonomia europea avrebbero maggiori possibilità di reperire risorse finanziarie sui mercati. La partita, molto importante per il Governo francese che avrà la Presidenza di turno del Consiglio europeo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dato per certo entro la fine di quest’anno - visto anche il forte impegno di Macron e il sostegno del Governo italiano e del ministro Cingolani - l’inserimento deldegli investimenti ecosostenibili , da parte della Commissione europea, invece non c’è stato. Per il Governo francese - e la società che gestisce le centrali nucleari francesi, l’EdF, fortemente indebitata - è arduo reperire le ingenti risorse finanziarie necessarie per rinnovare e mantenere operativi numerosi reattori nucleari ormai vecchi. Se potessero contare sull’inserimento deleuropea avrebbero maggiori possibilità di reperire risorse finanziarie sui mercati. La partita, molto importante per il Governo francese che avrà la Presidenza di turno del Consiglio europeo ...

