Il capo perfetto, Javier Bardem un po’ cumenda anni ’70 un po’ killer di ‘Non è un paese per vecchi’ fa ridere e riflettere (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fatevi un piccolo regalo di Natale al cinema. Si intitola Il capo perfetto, è scritto e diretto dallo spagnolo Fernando Leon de Aranoa, ed è una divertente, sorniona, aggrovigliata commedia sul puntiglio morale e l’ipocrisia padronale in tempi di globalizzazione. Intanto se vi piace Javier Bardem è il film dell’anno. Perché l’attore spagnolo nelle vesti un po’ canute del signor Blanco, proprietario benestante di una grande fabbrica di bilance di ogni tipo, è in scena praticamente ogni istante. Lo conosciamo proprio mentre, morbido maglione, soave oratoria, calice di rosso nella mano sinistra e croccanti snack nella destra, liscia il pelo ai propri dipendenti convenuti in cerchio come tutti i tiranni che si rispettino: felpatissimi bastone e carota, sorrisi dei giovani schiavi, ammirazione pavloviana di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fatevi un piccolo regalo di Natale al cinema. Si intitola Il, è scritto e diretto dallo spagnolo Fernando Leon de Aranoa, ed è una divertente, sorniona, aggrovigliata commedia sul puntiglio morale e l’ipocrisia padronale in tempi di globalizzazione. Intanto se vi piaceè il film dell’anno. Perché l’attore spagnolo nelle vesti un po’ canute del signor Blanco, proprietario benestante di una grande fabbrica di bilance di ogni tipo, è in scena praticamente ogni istante. Lo conosciamo proprio mentre, morbido maglione, soave oratoria, calice di rosso nella mano sinistra e croccanti snack nella destra, liscia il pelo ai propri dipendenti convenuti in cerchio come tutti i tirche si rispettino: felpatissimi bastone e carota, sorrisi dei giovani schiavi, ammirazione pavloviana di ...

Advertising

chetempochefa : Vincitore di svariati premi, tra cui: - l'Oscar nel 2008 come miglior attore non protagonista per il film Non è un… - FQMagazineit : Il capo perfetto, Javier Bardem un po’ cumenda anni ’70 un po’ killer di ‘Non è un paese per vecchi’ fa ridere e ri… - LiguriaNotizie : Da oggi al cinema Il capo perfetto - IOdonna : Una prova magistrale nei panni di un cinico imprenditore a capo di un'azienda che produce bilance - vogue_italia : Il capo perfetto da indossare per sentirsi un po' Kate Middleton ?? -