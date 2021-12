Guardiola, a nessuno importa del benessere dei giocatori (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche Pep Guardiola, come altri suoi colleghi, è stufo per l'affollamento dei calendari e l'eccessiva attività a cui sono sottoposte le squadre di calcio, in questo periodo costrette a un tour de ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche Pep, come altri suoi colleghi, è stufo per l'affollamento dei calendari e l'eccessiva attività a cui sono sottoposte le squadre di calcio, in questo periodo costrette a un tour de ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola nessuno Guardiola, a nessuno importa del benessere dei giocatori ... Uefa, Fifa, Premier League, le televisioni e gli affari sono più importanti del benessere dei giocatori, e ognuno decide per se stesso" "Ma qui - ha detto ancora Guardiola - stiamo parlando del ...

Calcio: Guardiola, 'cessione Torres vicina ma non prenderemo nessuno al suo posto' Sarò felice per lui', aggiunge Guardiola che concluse escludendo che i 'citizens' sostituiranno con un altro giocatore: 'Non ho intenzione di chiedere un attaccante, non prenderemo nessuno'.

Guardiola, a nessuno importa del benessere dei giocatori Anche Pep Guardiola, come altri suoi colleghi, è stufo per l'affollamento dei calendari e l'eccessiva attività a cui sono sottoposte le squadre di calcio, in questo periodo costrette a un tour de forc ...

