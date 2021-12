Giappone, McDonald’s non ha più patatine fritte e raziona le porzioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) McDonald’s è stato costretto a razionare le porzioni di patatine fritte in Giappone, a causa della crisi della catena di approvvigionamenti nel mondo dovuta al Covid-19 e alle inondazioni in Canada. Ci sarebbero, infatti, ritardi nella fornitura. Le patate usate dalla catena in Giappone arrivano dal porto canadese di Vancouver difficile da raggiungere. Le strade, infatti, sono distrutte a causa della tempeste. Il fast food “limiterà temporaneamente le vendite di patatine fritte di medie e grandi dimensioni come misura atta a garantire che i clienti possano continuare a gustare le patatine fritte di McDonald’s – ha detto la società alla Bbc – I clienti potranno ancora ordinare le ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021)è stato costretto are lediin, a causa della crisi della catena di approvvigionamenti nel mondo dovuta al Covid-19 e alle inondazioni in Canada. Ci sarebbero, infatti, ritardi nella fornitura. Le patate usate dalla catena inarrivano dal porto canadese di Vancouver difficile da raggiungere. Le strade, infatti, sono distrutte a causa della tempeste. Il fast food “limiterà temporaneamente le vendite didi medie e grandi dimensioni come misura atta a garantire che i clienti possano continuare a gustare ledi– ha detto la società alla Bbc – I clienti potranno ancora ordinare le ...

