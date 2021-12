Concerto di Natale: chi è Serena Menarini, giudice di All Together Now (Di venerdì 24 dicembre 2021) Domani sera, 25 dicembre, andrà in onda il programma All Together Now Kids su Canale 5, con Michelle Hunziker e tanti bambini a esibirsi. Potremmo definirlo un vero e proprio Concerto di Natale. E tra i giudici vedremo anche Serena Menarini… Serena Menarini, oggi cantante e producer, è una giudice perfetta per la verione kids di All Together Now. Infatti Serena è stata una enfant prodige, iniziando a cantare già a otto anni. Chi è Serena Menarini, giudice di All Together Now Serena Menarini, cantautrice e producer romana (Instagram)Dopo aver studiato canto, chitarra e pianoforte, l’artista romana si è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Domani sera, 25 dicembre, andrà in onda il programma AllNow Kids su Canale 5, con Michelle Hunziker e tanti bambini a esibirsi. Potremmo definirlo un vero e propriodi. E tra i giudici vedremo anche, oggi cantante e producer, è unaperfetta per la verione kids di AllNow. Infattiè stata una enfant prodige, iniziando a cantare già a otto anni. Chi èdi AllNow, cantautrice e producer romana (Instagram)Dopo aver studiato canto, chitarra e pianoforte, l’artista romana si è ...

